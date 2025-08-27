Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Rezonans publiczny wyroków sądowych to ich krzywe zwierciadło

Każdy z nas ma prawo wypowiadać się, w tym publicznie, o wyrokach sądowych, które budzą jego sprzeciw lub zachwyt. Ważne jest, aby robić to w sposób uczciwy.

Publikacja: 27.08.2025 05:30

Rezonans publiczny wyroków sądowych to ich krzywe zwierciadło

Rezonans publiczny wyroków sądowych to ich krzywe zwierciadło

Foto: Adobe Stock

Rafał Rozwadowski

SPIS TREŚCI

  1. Wyroki sądowe. Komentatorska maniera jest przeciwnikiem procesu
  2. Krytyka wyroków bez konsekwencji
  3. Krótkie zdania z wykrzyknikami w wyrokach sądowych
  4. Uproszczenie wyroku, ośmieszenie
  5. Wolność słowa to nie prawo do dezinformacji

Mówi się, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Heraklit z Efezu miał całkowitą rację, że wszystko płynie. Nie przewidział jednak, że zakorzenione przyzwyczajenia, a może bezwzględne prawo rynku stawia tamę na rzece i kąpiemy się często w ustanej i zanieczyszczonej wodzie.

Groteska, jaką jest niewybredne komentowanie wyroków sądowych w przestrzeni publicznej, bywa dezinformacją najwyższej próby i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Publicystyczne wnioskowanie często z samej sentencji wyroku i medialnych wypowiedzi stron nie jest nawet prowadzeniem równolegle publicznego procesu, ale per se jest wykrzywianiem obrazu rzeczywistości. Błąd przy tego rodzaju wnioskowaniu leży każdorazowo w samej metodzie roztrząsania wyroku, gdzie brak wiedzy i chociażby znajomości motywów rozstrzygnięcia stanowi nieusuwalną przeszkodę dla uczciwego komentowania orzeczenia.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Agata Łukaszewicz: Jak komentować wyroki sądów
Sądy i Prokuratura
Agata Łukaszewicz: Jak komentować wyroki sądów
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Jacek Skała: Nie ma rąk do pracy związanej ze sprawną digitalizacją akt. Brakuje asystentów.
Sądy i Prokuratura
Prokuratura w potrzasku budżetu na 2026 rok. Jacek Skała: asystenci uciekną do sądów
Reformy czy tylko nękanie innych sędziów
Sądy i Prokuratura
Reformy czy tylko nękanie innych sędziów
Czas zinwentaryzować sądowe pobojowisko
Sądy i Prokuratura
Czas zinwentaryzować sądowe pobojowisko
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Umowy o kredyt ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBOR. Podpisane, ale czy ważne?
Sądy i Prokuratura
Umowy o kredyt ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBOR. Podpisane, ale czy ważne?
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama