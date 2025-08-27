Dwugłos z Luksemburga w sprawie procesu powoływania sędziów SN

To już kolejna odsłona pytań prejudycjalnych z Polski w Trybunale Sprawiedliwości i nowe konkluzje rzecznika generalnego TSUE Nicholasa Emiliou wyrażone w opinii z 1 sierpnia 2025 r. w sprawie C-748/23. Rzecznik w swojej opinii zwraca uwagę na charakter wad systemowych związanych z procesem powoływania sędziów.

Nieco odmienne były jednak wcześniej wnioski rzecznika generalnego TSUE Deana Spielmanna, albowiem zgodnie z jego opinią art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE w związku art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że w celu dokonania oceny, czy sąd, w którym zasiada osoba powołana na stanowisko sędziego, spełnia wymóg „sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy”, właściwy organ sądowy powinien wziąć pod uwagę nie tylko to, czy kandydatura tej osoby została rekomendowana przez Krajową Radę Sądownictwa w składzie ukształtowanym w wyniku reformy tego organu, oraz brak skutecznego środka zaskarżenia przysługującego uczestnikom postępowania nominacyjnego, ale i wszelkie inne istotne okoliczności powołania tej osoby, które mogą mieć wpływ na niezawisłość i bezstronność danego sądu.