Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Uchwały prawne nie mogą anarchizować sądów i państwa

Sąd Najwyższy może ujednolicać wykładnię prawa uchwałami, ale nie może zastępować nimi parlamentu i ustaw, zwłaszcza w ustrojowych kwestiach.

Publikacja: 08.10.2025 05:10

Uchwały prawne nie mogą anarchizować sądów i państwa

Uchwały prawne nie mogą anarchizować sądów i państwa

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

Topniejąca mniejszość sędziów Izby Pracy chciała się chyba popisać kolejnym wyczynem i zablokować tym razem Izbę Kontroli Nadzwyczajnej SN, a to właśnie ta izba stwierdzała m.in. wybór prezydenta RP oraz obu izb parlamentu.

Nie jest to niestety jedyny taki przypadek w tej izbie SN. Dwa lata temu podobna siódemka sędziów, wtedy większością czterech głosów, zakwestionowała wprowadzone ustawą na czas Covidu-19 jednoosobowe sądy w sprawach cywilnych w drugiej instancji, co z dnia na dzień wprowadziło w tych sądach ogromne zamieszanie. Sędziowie nie wiedzieli, w jakich składach orzekać, i dopiero po wielu miesiącach ustawą uregulowano tę kwestię, ale było to za rządów PiS.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Agata Łukaszewicz: Warto znać swoje prawa
Sądy i Prokuratura
Agata Łukaszewicz: Warto znać swoje prawa
Społeczeństwo chce wielkoformatowych projektów związanych z edukacją prawną.
Sądy i Prokuratura
Musimy rozumieć prawo
dr Marcin Radwan-Röhrenschef, adwokat, członek Trybunału Stanu
Sądy i Prokuratura
Marcin Radwan-Röhrenschef: Nie było podstawy do wyłączenia 12 członków TS
Sytuacja w wymiarze sprawiedliwości mogłaby wrócić do normalności
Sądy i Prokuratura
Wystarczy przestrzegać prawa
AI w wymiarze sprawiedliwości: jawna czy objęta tajemnicą zawodową?
Sądy i Prokuratura
AI w wymiarze sprawiedliwości: jawna czy objęta tajemnicą zawodową?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama