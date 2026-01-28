Sądy rejonowe vs. sądy okręgowe

Polski system sądowy jest coraz bardziej niewydolny. Od lat nie są rozwiązane palące problemy choćby równomiernego obciążenia sądów sprawami w skali kraju. Kolejne zaś zmiany zaburzają również proporcje obciążenia sądów w układzie sądy rejonowe versus sądy okręgowe.

W wielu krajach unijnych natomiast wdrażane są systemy równomiernego obciążenia sądów, ale i ważenia poszczególnych spraw, tak aby sędziowie byli równomiernie obciążeni sprawami. Gwarancja rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki ma przecież swoje umocowanie w art. 6 EKPC i art. 47 Karty praw podstawowych. Za organizację wymiaru sprawiedliwości odpowiada państwo i to ono powinno zapewnić każdemu prawo do sądu i równomierny czas rozpatrywania spraw. Co więcej, państwo odpowiada również za rozsądny czas trwania postępowania przed sądem drugiej instancji, jeśli wprowadza takie postępowanie odwoławcze. O urządzeniu właśnie tego postępowania warto napisać słów kilka.