Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Sądy rejonowe vs. sądy okręgowe

Nikt nie jest zainteresowany podniesieniem efektywności funkcjonowania sądów. Reformy są forsowane na siłę, w imię różnych partykularnych interesów.

Publikacja: 28.01.2026 04:50

Sądy rejonowe vs. sądy okręgowe

Sądy rejonowe vs. sądy okręgowe

Foto: Adobe Stock

Aneta Łazarska

Polski system sądowy jest coraz bardziej niewydolny. Od lat nie są rozwiązane palące problemy choćby równomiernego obciążenia sądów sprawami w skali kraju. Kolejne zaś zmiany zaburzają również proporcje obciążenia sądów w układzie sądy rejonowe versus sądy okręgowe.

W wielu krajach unijnych natomiast wdrażane są systemy równomiernego obciążenia sądów, ale i ważenia poszczególnych spraw, tak aby sędziowie byli równomiernie obciążeni sprawami. Gwarancja rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki ma przecież swoje umocowanie w art. 6 EKPC i art. 47 Karty praw podstawowych. Za organizację wymiaru sprawiedliwości odpowiada państwo i to ono powinno zapewnić każdemu prawo do sądu i równomierny czas rozpatrywania spraw. Co więcej, państwo odpowiada również za rozsądny czas trwania postępowania przed sądem drugiej instancji, jeśli wprowadza takie postępowanie odwoławcze. O urządzeniu właśnie tego postępowania warto napisać słów kilka.

Pozostało jeszcze 85% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Waldemar Żurek
Sądy i Prokuratura
Waldemar Żurek: Proces przywracania praworządności to nie sprint
Ryszard Sadlik: Czy Wenecjanie przetrawią żurek?
Sądy i Prokuratura
Czy Wenecjanie przetrawią żurek?
Po prestiżu pozostało wspomnienie, a praca jak była tak nadal jest bardzo odpowiedzialna.
Sądy i Prokuratura
O bolączkach pracy sędziego
Sędziowska anarchia wykańcza sądy
Sądy i Prokuratura
Sędziowska anarchia wykańcza sądy
Nieprzekraczalne granice dla AI w sądzie i urzędzie
Sądy i Prokuratura
Nieprzekraczalne granice dla AI w sądzie i urzędzie
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie