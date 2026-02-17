Spółka komunalna nie zasłoni się ochroną prywatności kontrahentów

Obywatel skierował do prezesa komunalnej spółki wodno-kanalizacyjnej wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący jej działań związanych z referendum lokalnym. Polegały one na udostępnieniu powierzchni na wywieszenie banerów sprzeciwiających się temu referendum. Obywatel zwrócił się o udostępnienie kopii umów, faktur i przelewów wraz z imionami i nazwiskami lub nazwami podmiotów zamawiających taką usługę.

W odpowiedzi spółka przedstawiła wprawdzie żądane dokumenty, ale w formie zanonimizowanej, uzasadniając to ochroną prywatności kontrahentów. Nie odpowiadało to żądaniu wnioskodawcy, który złożył skargę na bezczynność prezesa spółki.