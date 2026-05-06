Aplikanci KSSiP chcą miejsc asesorskich bliżej domu

Nie możemy zapominać o kwestiach fundamentalnych. Sędzia służy państwu i obywatelom, jego praca ma charakter misji publicznej – mówi sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda.

Publikacja: 06.05.2026 04:35

Foto: Fotorzepa, Piotr Guzik

Agata Łukaszewicz

Aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury chcą jako asesorzy orzekać w miejscowościach położonych blisko domu. W nich jednak miejsc jest niewiele. Mówimy o południowej Polsce. Powód?

Od kiedy w 2009 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła swoją działalność w Krakowie, można zauważyć trend, iż absolwenci wydziałów prawa uczelni z tej apelacji i apelacji sąsiednich zdecydowanie chętniej wybierali ten model kształcenia niż przykładowo absolwenci z apelacji szczecińskiej. Decydowały o tym często kwestie praktyczne związane z dojazdami na zajęcia. Konsekwencją tego trendu był wybór przez absolwentów szkoły tych sądów, do których było im najbliżej z miejsca zamieszkania. W sytuacji, kiedy była możliwość dużego wyboru miejsc służbowych dla absolwentów KSSiP, z tablicy w pierwszej kolejności zawsze znikały sądy z apelacji krakowskiej, a następnie z sąsiednich apelacji. Zasady przydziału miejsc dla asesorów zależą od punktacji za egzamin końcowy, kto lepiej zdał egzamin. Oznacza to, że najlepsi absolwenci mają największy wybór wolnych stanowisk. A jeśli przygotowano do wyboru więcej miejsc niż osób, które zdały egzamin do najmniej atrakcyjnych lokalizacji, nie zostały wybrane. Doprowadziło to do sytuacji, że były sądy w północnej czy południowo-zachodniej części polski, gdzie przez kilka lat z rzędu nie został wybrany żaden etat. Były na mapie Polski takie sądy jak Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, gdzie nie było żadnego sędziego w Wydziale Cywilnym. Podobna sytuacja dotyczyła kilku małych sądów na Mazurach, przykładowo sądów w Brodnicy i Bartoszycach.

