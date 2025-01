Nowa PKD także w ZUS, ale nie dla każdego od razu

Jak już informowaliśmy, od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności PKD 2025. Zawiera zmodyfikowany i rozszerzony o nowe rodzaje działalności katalog kodów wszystkich rodzajów działalności wykonywanych przez firmy. Służy to przede wszystkim do celów statystycznych. Kod PKD są podstawą do nadania numeru REGON.

- Zgodnie z przepisami równocześnie ze stosowaniem klasyfikacji PKD 2025 w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej można stosować klasyfikację PKD 2007 do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją rozpoczętej przed 1 stycznia 2025 r., jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r. - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.