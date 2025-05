ZUS ostrzega przedsiębiorców. Ważne informacje mogą się znaleźć w niepowołanych rękach

Przedsiębiorcy nie muszą osobiście załatwiać swoich spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Mogą do tego upoważnić inną osobę, np. księgową lub pracownika biura rachunkowego.



Takie pełnomocnictwo może dotyczyć załatwiania wszystkich spraw w ZUS lub tylko konkretnego obszaru. Jeśli zakres pełnomocnictwa nie będzie ograniczony, pełnomocnik będzie miał dostęp do wszystkich danych płatnika składek. Oznacza to możliwość wglądu w rozliczenia z ZUS, całą korespondencję na PUE/eZUS, szczegóły zwolnień lekarskich czy dane osób zgłoszonych do ubezpieczeń. Dlatego ZUS doradza, aby ograniczyć dostęp tylko do wybranych informacji, np. do korespondencji (a nawet do konkretnego typu wniosków) lub jedynie do zwolnień lekarskich.