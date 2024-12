Zmiany w PKD od 1 stycznia 2025 r. Firmy muszą się dostosować

PKD 2025 zastępuje dotychczasową PKD 2007 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 18 grudnia 2024 r. (Dz.U. z 27.12.2024 r. poz. 1936).

Polska Klasyfikacja Działalności to systematyka działalności gospodarczych stosowana w statystyce publicznej, ewidencji oraz rachunkowości. Przedsiębiorca rejestrując działalność podaje kody PKD, które opisują rodzaj prowadzonej działalności. PKD 2025 została dostosowana do zmian w klasyfikacji Unii Europejskiej (NACE), aktualnych realiów rynkowych, technologicznych oraz społecznych. Jak informuje rząd, ujęto w niej rodzaje działalności, które pojawiły się w gospodarce w ostatnich latach, związane na przykład z gospodarką cyfrowa, gospodarką cyrkulacyjną czy bio-gospodarką. Doprecyzowano również opisy tradycyjnych branż, co ma ułatwić firmom dopasowanie swoich działalności do właściwych kodów.