Do tej pory gospodarowanie odpadami należało do kompetencji samorządów. To one odpowiadały za zapewnienie mieszkańcom regularnego odbioru śmieci, utrzymywanie właściwego poziomu recyklingu w gminie, a także na ustalaniu stawek za odbiór odpadów komunalnych na podstawie m.in. ilości mieszkańców w danej gminie, wysokości dochodu na członka rodziny, czy też rodzaju nieruchomości „wytwarzającej” odpady. Od 2025 r. wszystko ma się zmienić, a to za sprawą unijnych regulacji mających na celu wzrost poziomu świadomości obywateli w zakresie recyklingu oraz ekologii.