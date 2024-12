Teresa Siudem: Prawo do zieleni i czystego powietrza

Życie w miastach, szczególnie w okresie letnim, staje się coraz bardziej uciążliwe. Smog, wysokie temperatury i wszechogarniający beton. Dostrzegł to także ustawodawca – w Sejmie zakończyły się prace nad nowelizacją m.in. ustawy prawo ochrony środowiska, która daje narzędzia prawne samorządom, by mogły przeciwdziałać zmianom klimatu na szczeblu lokalnym.

Miasta o liczbie mieszkańców od 20 tys. zostały zobowiązane do sporządzenia miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Taki dokument powinien być zintegrowany z innymi dokumentami, m.in. z celami wyznaczonymi w strategii rozwoju lub planie ogólnym. Ustawa daje przy tym miastom swobodę w kwestii ustalania treści takich planów. Będą mogły ustalić zadania stosowanie do swoich możliwości finansowych.