Zakład budżetowy nie może skarżyć interpretacji wójta

Do takiego wniosku doszedł w niedawnym orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, do którego trafiła skarga zakładu budżetowego na interpretację indywidualną wójta. Podniesiono w niej naruszenie prawa materialnego poprzez błędne uznanie, że infrastruktura wodno-kanalizacyjna będąca własnością gminy, administrowana przez zakład, związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Sąd uznał, że spór co do legalności zaskarżonej interpretacji nie może stanowić przedmiotu rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny, ponieważ w istocie sprowadzałoby się to do rozstrzygnięcia wewnętrznego sporu między wójtem a podległym mu kierownikiem zakładu. „W tak zakreślonym sporze arbitrem nie może być sąd administracyjny, bowiem podległy wójtowi zakład czy też kierownik zakładu nie może poszukiwać ochrony sądowej przed sądem administracyjnym w drodze skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego” – wskazał WSA.