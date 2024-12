Decyzja o warunkach zabudowy (decyzja WZ) to dokument – instrument planowania przestrzennego, który określa sposoby zmiany zagospodarowania danego terenu, poprzez budowę obiektu budowlanego lub inne roboty budowlane. Chodzi o teren, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu, na którym nie ma obowiązującego planu miejscowego stanowi art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa). Z uwagi na fakt, iż do tej pory przeważający obszar kraju nie został objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, decyzje WZ stanowią zasadnicze narzędzie ustalania ładu przestrzennego. W przypadku nieruchomości gruntowej, decyzja o warunkach WZ stanowi zazwyczaj I etap inwestycji, umożliwiający następnie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Poza określonymi wyjątkami, które dotyczą m.in. realizacji inwestycji publicznych, nie ma w takiej sytuacji innej drogi osiągnięcia celu budowlanego.

Zasady wydawania decyzji, tryb wydawania

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje na wniosek inwestora wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zdarza się jednak, że wydanie decyzji WZ będzie wymagało uzgodnienia ww. podmiotów z innym organem.

PRZYKŁAD:

Jeżeli zmiana zagospodarowania będzie dotyczyć obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, uzgodnienie takie będzie konieczne z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Uzgodnienie z właściwym organem nadzoru górniczego będzie natomiast wymagane w odniesieniu do terenów górniczych.

Pełen katalog sytuacji, o których mowa powyżej zawiera art. 53 ust. 4 Ustawy. Warunki, jakie muszą być spełnione (łącznie), aby dla nieruchomości mogła zostać wydana decyzja WZ określa natomiast art. 61 ust. 1 Ustawy. Jest to, zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, m.in. kontynuacja zabudowy, ochrona prawa własności, zasada dobrego sąsiedztwa czy dostęp do drogi publicznej. Według aktualnego na ten dzień stanu prawnego decyzje WZ wydawane są bezterminowo. Nie dziwią więc jeszcze sytuacje, kiedy to określona inwestycja realizowana jest w oparciu o warunki zabudowy sprzed kilku bądź nawet kilkunastu lat.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Uchwalona 7 lipca 2023 r. nowelizacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzająca reformę planistyczną, wpływa na zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy (zarówno bezpośrednio, jak i w sposób pośredni). Tym samym inwestorzy, przyszli bądź aktualni właściciele nieruchomości nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, planujący uzyskać w przyszłości decyzję o warunkach zabudowy, będą musieli zmierzyć się z nieco inną rzeczywistością niż dotychczas. Na zasady wydawania decyzji WZ rzutować będą w szczególności wprowadzone reformą plany ogólne. Kolosalna zmiana dotyczyć będzie także m.in. terminu obowiązywania decyzji WZ.

1. Plan ogólny - obszar uzupełnienia zabudowy, gminne standardy dostępności

Kluczową zmianą, jaką wprowadza reforma planowania przestrzennego i która w istotny sposób wpłynie na wydawanie decyzji WZ jest obowiązek uchwalenia przez gminy do 1 stycznia 2026 r. planów ogólnych. Plany ogólne zastąpią studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i nabędą charakter aktów prawa miejscowego. Plany te będą miały istotne znaczenie dla możliwości uzyskania decyzji WZ. Przede wszystkim od czasu wejścia w życie planów ogólnych decyzje WZ będą musiały być z nimi zgodne. Decyzje WZ będą musiały uwzględniać więc ustalenia planu ogólnego dotyczące m.in. stref planistycznych, gminnych standardów urbanistycznych oraz obszarów uzupełnienia zabudowy – jeśli takie zostaną w nim w ogóle przewidziane. Obszar uzupełnienia zabudowy to bowiem fakultatywna część planu ogólnego. Co za tym idzie, w przypadku wyznaczenia w planie ogólnym obszarów uzupełnienia zabudowy, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy będzie możliwe tylko dla terenów położonych na tych obszarach (art. 61 ust. 1a Ustawy).

Jeśli natomiast w planie ogólnym danej gminy obszary uzupełnienia zabudowy nie zostaną wyznaczone, to w konsekwencji nieruchomość nie będzie mogła zostać zabudowana. Opisana zmiana może wzbudzać, wydaje się słusznie, obawy inwestorów co do utraty potencjału inwestycyjnego przez wiele nieruchomości. To jednak nie koniec warunków, jakie nieruchomość – w określonych stanach faktycznych – będzie musiała spełniać, aby uzyskać dla niej decyzję WZ. Plan ogólny będzie dodatkowo określał tzw. gminne standardy urbanistyczne. Te z kolei mogą wprowadzać gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej. Jeżeli gmina takie standardy ustali wydanie np. decyzji WZ dla budynku, w ramach którego ma być realizowana funkcja mieszkaniowa, będzie możliwe tylko, jeżeli każda działka ewidencyjna na terenie inwestycji spełni te standardy poprzez dostęp do obiektów infrastruktury społecznej oraz drogi dojścia istniejące w dniu wydania tej decyzji.

2. Zasada kontynuacji zabudowy

Obecnie przy wydawaniu decyzji WZ bierze się pod uwagę obowiązek kontynuacji zabudowy występującej na analizowanym wokół terenu inwestycji obszarze. W przypadku zatem braku miejscowego planu zagospodarowania naczelną zasadą towarzyszącą regulacji ładu przestrzennego jest właśnie kontynuacja. Po zmianach takiego wymogu nie będzie. Jest to naturalna konsekwencja tego, iż plan ogólny ma wprowadzać na terenie gminy strefy planistyczne. Ustalenie warunków zabudowy nie będzie więc uzależnione od spełnienia warunku kontynuacji funkcji występującej w otoczeniu, ale właśnie od zgodności funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu z profilem funkcjonalnym wspomnianej wyżej strefy planistycznej, w której znajduje się teren inwestycji. Co ciekawe, w nowych warunkach planistycznych do realizacji mogą zostać dopuszczone więc także inwestycje niewystępujące na obszarze analizowanym, o ile będą one zgodne z profilem funkcjonalnym strefy planistycznej wyznaczonej w planie ogólnym. Pozostałe warunki nie zostały zmienione, tj. możliwość określenia wymagań w zakresie kontynuacji parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

3. Zmiana obszaru analizowanego i nowe wskaźniki

Reforma zmienia brzmienie art. 61 ust. 5a Ustawy stanowiącego o wyznaczaniu obszaru analizowanego. Zgodnie z nową treścią wspomnianego powyżej ustępu 5a, zmienione zostają zasady wyznaczania tego obszaru. Ustawodawca wskazał nie tylko jak do tej pory jego wielkość minimalną, ale również maksymalną. I tak obszar analizowany ma być wyznaczany w promieniu równym trzykrotnej szerokości frontu terenu objętego wnioskiem, jednak nie mniej niż 50 m i nie więcej niż 200 m. W tym kontekście uzupełniono również pojęcie frontu działki wskazując, że to również część granicy działki budowlanej przylegająca do granicy działki z służebnością drogową, z której odbywa się główny wjazd na działkę. Modyfikacji uległ również katalog wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, które minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa powinien określić w stosownym rozporządzeniu (art. 61 ust 7 Ustawy). Przede wszystkim zgodnie z treścią dodanego w art. 61 ust. 7 pkt 1a w rozporządzeniu powinny być określone wymagania dotyczące ustalenia maksymalnej intensywności zabudowy oraz maksymalnej i minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy, a także udziału powierzchni zabudowy (zgodnie z nową treścią art. 61 ust. 7 pkt 2), wysokości zabudowy (pkt 4), jak również geometrii dachu (pkt 5). Dodane punkty 6 oraz 7 wskazują ponadto na określenie wymagań dotyczących minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz minimalnej liczby miejsc do parkowania.

4. Terminowość

Istotnym nowum, które bez wątpienia może mieć istotne znaczenie dla inwestorów, w szczególności przy planowaniu długoterminowych inwestycji, jest ograniczenie terminu ważności decyzji WZ. Do tej pory WZ były wydawane bezterminowo. Od 1 stycznia 2026 r. zgodnie z art. 64c. Ustawy decyzja o warunkach zabudowy będzie wygasać po upływie 5 lat od dnia, w którym stała się prawomocna. Pojawia się więc ryzyko, iż zanim inwestor uzyska pozwolenie na budowę, decyzja WZ może wygasnąć. Z drugiej jednak strony podkreśla się, iż określenie „terminu ważności” decyzji WZ spowoduje m.in. zmniejszenie liczby wniosków o wydanie decyzji WZ uzyskiwanych wyłącznie w celach spekulacyjnych. W obrocie prawnym istnieje duża liczba decyzji WZ, które nie są realizowane, ale wciąż obowiązują. Warto przy tym zagadnieniu zwrócić jeszcze uwagę, że ustawodawca posługuje się terminem „prawomocność”, nie zaś „ostateczność”. Decyzja będzie prawomocna, kiedy nie będzie już możliwości zaskarżenia jej do sądu. Można wyobrazić sobie sytuację, kiedy decyzja zostanie wydana co prawda przed 1 stycznia 2026 r. jednak prawomocności uzyska już po tej dacie, wobec czego jej obowiązywanie będzie ograniczone w czasie.

Przepisy przejściowe

Z uwagi na fakt stopniowego wdrażania nowych przepisów reformy planowania przestrzennego i gotowości gmin do ich implementacji możemy mieć niejednolitą sytuację w gminach. Będziemy rozróżniać sytuację prawną decyzji WZ w zależności od okresu jej procedowania i uzyskania prawomocności. W kontekście terminowości - decyzje, które staną się prawomocne po dniu 31 grudnia 2025 r. będą już decyzjami czasowymi. Analogicznie, postępowania w sprawie wydania decyzji WZ wszczęte po 1 stycznia 2026 r. procedowane będą według nowych przepisów. Jeśli chodzi o decyzje już procedowane to w sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. do 24 września 2023 r., zastosowanie znajdują co do zasady przepisy dotychczasowe.

W przypadku postępowań, które zostały wszczęte po wejściu w życie nowelizacji do dnia utraty mocy przez studium uwarunkowań i kierunków, ale nie później niż do 31 grudnia 2025 r. będą prowadzone na podstawie przepisów nowych z wyjątkiem przepisów, które są konsekwencją wprowadzenia do porządku prawnego planu ogólnego.

Zdaniem autorki

Malwina Kołodziej - Radca prawny Kancelaria Prawna INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k.

Analizując nowe przepisy, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy może być trudniejsze niż dotychczas. Jak natomiast będzie w rzeczywistości pokaże w najbliższych latach praktyka. Już teraz niepokój może wzbudzać jednak sytuacja, kiedy to po 1 stycznia 2026 r. gmina, mimo ciążącego na niej obowiązku, nie uchwali planu ogólnego, bądź też nie przewidzi w nim obszaru uzupełnienia zabudowy. W konsekwencji takiego działania, a ściślej zaniechania, uzyskanie decyzji WZ dla nieruchomości nieobjętej miejscowym planem nie będzie w ogóle możliwe. To natomiast może prowadzić do okresu stagnacji i niepewności dla inwestorów oraz właścicieli. Można również przypuszczać, iż taka sytuacja stać się może hamulcem dla rozwoju nie tylko jednostki, ale w konsekwencji całej gminy. Analogicznie, pomimo zrozumiałego uzasadnienia wprowadzenia terminowości decyzji WZ, inwestorzy mogą czuć niepewność, szczególnie w zakresie inwestycji długoterminowych. Może dojść np. do sytuacji, kiedy to decyzja WZ wygaśnie w trakcie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę. To natomiast znacznie utrudni, a być może nawet uniemożliwi realizację planowanego przedsięwzięcia. Czy wspomniane zagrożenie będzie zniechęcające dla inwestorów? Prawdopodobnie nie, jednak od 1 stycznia 2026 r. takie ryzyko należy wziąć pod uwagę przy planowaniu inwestycji.