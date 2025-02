Mediacja w sporach budowlanych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

Praktyka pokazuje, że w znakomitej większości spraw dot. sporów budowlanych sędziowie z własnej inicjatywy kierują strony do mediacji jeszcze przed pierwszą rozprawą. W ten sposób chcą zapewnić stronom sporu możliwość ponownego przyjrzenia się sprawie z udziałem osoby trzeciej, tj. mediatora, po to aby móc sprawnie zakończyć spór w drodze ugody. Chociaż w takim przypadku nie zawsze stronom uda się zawrzeć ugodę (chociażby częściową), to statystyki pokazują, że przynajmniej część takich spraw zostaje przy wsparciu mediatora rozwiązana polubownie.