Centralny Rejestr Umów. Jawność finansów publicznych to jedno, a co z prawem do prywatności?

Zanim od 1 stycznia 2026 r. wystartuje Centralny Rejestr Umów, należy przeanalizować, które typy umów powinny zostać opublikowane – mówi Marek Chochowski, naczelnik wydziału w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.



Aktualizacja: 26.03.2025 14:13 Publikacja: 25.03.2025 05:40

Piotr Chochowski Foto: Informacja Prasowa

W przyszłym roku planowane jest uruchomienie Centralnego Rejestru Umów, w którym kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) będą udostępniać umowy zawarte przez te jednostki. Jakie dane będą udostępniane? Przepisy znowelizowanego kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw z 14 października 2021 r. stanowią, że w Centralnym Rejestrze Umów będzie publikowany numer umowy zawartej przez jednostki sektora finansów publicznych, o ile taki nadano; data i miejsce zawarcia umowy; okres obowiązywania umowy; oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron; określenie przedmiotu umowy; wartość przedmiotu umowy; informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy. W rejestrze mają być także opublikowane informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy czy też rozwiązaniu tej umowy za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.