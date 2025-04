Teresa Siudem: Zarządzanie w administracji - od czego zacząć zmiany?

Korpus służby cywilnej to formacja obwarowana wieloma nakazami i zakazami określonymi w ustawie. Członek korpusu jest zobowiązany m.in. do rzetelnego, bezstronnego, sprawnego i terminowego wykonywania powierzonych mu zadań, rozwijania wiedzy zawodowej, godnego zachowywania się w służbie i poza nią. Musi też wykonywać polecenia służbowe przełożonych, chyba że jest przekonany, że są one niezgodne z prawem albo zawierają znamiona pomyłki. Ale i w takiej sytuacji musi dopełnić prawem przewidzianych procedur, informując przełożonych na piśmie o swoich wątpliwościach.