Jak ustalić termin na „zapisanie” pracownika do PPK

- Urzędnik służby cywilnej został przeniesiony do innego urzędu w tej samej miejscowości na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, w związku z czym zostanie „zapisany” do PPK w tym nowym urzędzie. Czy przy ustalaniu terminu na „zapisanie” go do PPK przez nowego pracodawcę trzeba uwzględnić okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy?

Tak. Instytucja przeniesienia przewidziana w art. 63 ustawy o służbie cywilnej stanowi szczególną formę zmiany warunków zatrudnienia, w tym zmiany pracodawcy w ramach istniejącego stosunku pracy w służbie cywilnej. W związku z tym okres zatrudnienia urzędnika w urzędzie przed przeniesieniem do innego urzędu w służbie cywilnej powinien zostać uwzględniony przy ustalaniu okresu zatrudnienia wymaganego dla „zapisania” tej osoby (czyli zawarcia – w jej imieniu i na jej rzecz – umowy o prowadzenie PPK) przez nowego pracodawcę.