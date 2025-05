Czy spółka komunalna musi udostępniać informacje

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 u.d.i.p., prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”. Tak wynika z art. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 902, dalej: „u.d.i.p.”). Dostęp do informacji publicznej nie ma natomiast charakteru absolutnego, a przywołany powyżej artykuł 5 u.d.i.p. ogranicza to prawo, wskazując na sytuacje, w których może nie zostać zrealizowane.