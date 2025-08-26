Rzeczpospolita
Teresa Siudem: Zameldowany to nie zawsze stały mieszkaniec

Czynne prawo wyborcze do organów sołectwa mają stali jego mieszkańcy uprawnieni do głosowania. Kto jest stałym mieszkańcem i kto może głosować w wyborach na sołtysa?

Publikacja: 26.08.2025 06:00

Foto: AdobeStock

Teresa Siudem

Każdy, kto mieszka w Polsce ma obowiązek meldunkowy. Polega on na zameldowaniu się w miejscu zamieszkania na pobyt stały lub czasowy. Ustawa o ewidencji ludności, która taki obowiązek nakłada, nie przewiduje jednak sankcji za brak zameldowania. W praktyce często zdarza się, że osoby, które na stałe mieszkają w innej miejscowości, nie potwierdzają w urzędzie nowego miejsca pobytu.

Czy zameldowanie wiąże się z prawem do głosowania w danej miejscowości? I tak, i nie. Na podstawie kodeksu wyborczego rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Osoby zameldowane na pobyt stały są wpisywane do tego rejestru z urzędu. Ci, którzy nie są zameldowani, muszą złożyć w urzędzie wniosek o dokonanie takiego wpisu.

