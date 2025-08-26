Czy zameldowanie na pobyt stały wystarczy, by wybrać sołtysa?

Do takiego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny, który zajmował się sprawą protestu wyborczego. Dotyczył on wyborów sołtysa wsi D. z czerwca 2024 roku. Część mieszkańców podnosiła, że w zebraniu wiejskim, na którym dokonano wyboru, wzięły udział osoby nieuprawnione, niemieszkające we wsi D. W proteście wskazano, że osoby te mają co prawda zameldowanie na terenie sołectwa, ale faktycznie razem ze swoimi rodzinami przebywają w innym miejscu, poza terenem sołectwa. Rada Gminy Ś. uznała jednak protest za bezzasadny. W uzasadnieniu uchwały wyjaśniono, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowo przeanalizowała zarzuty dotyczące udziału osób nieuprawnionych w zebraniu. Komisja zweryfikowała listę obecności osób biorących udział w zebraniu z Centralnym Rejestrem Wyborców i stwierdziła, że wszystkie osoby biorące udział w zebraniu są ujęte we wskazanym rejestrze. Uznano więc, że wszystkie osoby biorące udział w zebraniu miały prawo do udziału w głosowaniu w wyborach sołtysa.