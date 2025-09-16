Rzeczpospolita
PRO
Jak wypromować markę urzędu?

Budowanie marki to nie jest wyłącznie domena biznesu. Także instytucje publiczne mogą zadbać o swój pozytywny wizerunek.

Publikacja: 16.09.2025 06:00

Jak wypromować markę urzędu?

Jak wypromować markę urzędu?

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

W biznesie na dobrą markę pracuje się latami. Firmy, które mają dobrą markę nie tylko dbają o to, by ich produkty czy usługi były najlepszej jakości. Prowadzą także przejrzystą politykę compliance. Angażują się w działania społeczne. I stosują przemyślane, spójne strategie marketingowe.

Czy te zasady można zastosować do instytucji publicznych? W jakimś stopniu tak. Chociaż nie mają one dużych budżetów na działania marketingowe, to jednak mogą zapracować na dobrą markę w inny sposób. Przykładowo, o tym, jak jest oceniany urząd gminy, może decydować obsługa mieszkańców, zachowanie pracowników, komunikacja, oficjalna strona internetowa urzędu. Niemałe znaczenie dla budowania właściwego wizerunku mają także media społecznościowe, które skutecznie docierają szczególnie do najmłodszego pokolenia.

