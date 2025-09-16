W biznesie na dobrą markę pracuje się latami. Firmy, które mają dobrą markę nie tylko dbają o to, by ich produkty czy usługi były najlepszej jakości. Prowadzą także przejrzystą politykę compliance. Angażują się w działania społeczne. I stosują przemyślane, spójne strategie marketingowe.

Czy te zasady można zastosować do instytucji publicznych? W jakimś stopniu tak. Chociaż nie mają one dużych budżetów na działania marketingowe, to jednak mogą zapracować na dobrą markę w inny sposób. Przykładowo, o tym, jak jest oceniany urząd gminy, może decydować obsługa mieszkańców, zachowanie pracowników, komunikacja, oficjalna strona internetowa urzędu. Niemałe znaczenie dla budowania właściwego wizerunku mają także media społecznościowe, które skutecznie docierają szczególnie do najmłodszego pokolenia.

Pozytywny przekaz może być pomocny w poszukiwaniu nowych kadr. Nie jest bowiem tajemnicą, że dla wielu instytucji publicznych wakaty stają się coraz większym problemem. Najtrudniej ściągnąć tam młodych ludzi, którzy znajdują konkurencyjne oferty w biznesie. „Dobra marka” może ten trend zmienić. Jednak jej budowanie musi być przemyślane, „szyte na miarę” danej instytucji. O tym, jak to zrobić piszemy w „Tygodniku Urzędników”.

Zapraszam do lektury.