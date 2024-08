Działanie 2.13 odnosi się do koncepcji gospodarki cyrkularnej, inaczej gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), co daje szansę finansowania bardzo różnorodnych projektów. Przykładowo – już na etapie projektowania zupełnie nowych produktów, inżynierowie mogą pochylić się nad tym problemem. Przecież wyrób może być tak stworzony, że gdy tylko się zepsuje, nadaje się wyłącznie do wyrzucenia i niewiele można z niego odzyskać. Albo przeciwnie. Zaprojektowany jest w taki sposób, że łatwo wymienić w nim części lub podzespoły w ramach naprawy. A jeżeli naprawa nie jest możliwa, to da się go rozłożyć i podzielić na różne frakcje, nadające się do ponownego wykorzystania.