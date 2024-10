Polski Fundusz Rozwoju pozywa o zwrot subwencji z Tarcz Finansowych

Aby zrozumieć przyczyny wniesienia pozwów należy cofnąć się do wiosny 2024 r., kiedy Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zażądał zwrotu subwencji od ok. sześciu tysięcy przedsiębiorców korzystających ze wsparcia w ramach Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0 (odpowiednio Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm i Tarcza Finansowa PFR dla Mikro, Małych i Średnich Firm). Pisma, które wysłał wówczas PFR, były wyjątkowo enigmatyczne – wskazywano tam jedynie, że podstawą decyzji jest „ryzyko wystąpienia nadużyć”, bez jakiegokolwiek dalszego uzasadnienia czy odwołania się do konkretnych faktów.