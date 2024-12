Nabór wniosków prowadzony jest w zakresie działania 9.4 „Transformacja gospodarcza”, typ projektów D „Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI”. Jest to część programu regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska”. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz jednostek naukowych subregionu wałbrzyskiego.

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane na projekty związane z tworzeniem nowych lub rozwijaniem obecnie oferowanych produktów, czyli z działalnością badawczo-rozwojową oraz wdrożeniową i, co oczywiste, przyczyniające się do rozwoju, podnoszenia konkurencyjności firmy – beneficjenta. Jednak wykazanie tego rezultatu to nie wszystko. Firma musi pokazać, że zaplanowane przez nią przedsięwzięcie ma także szerszy wymiar i pomaga w osiągnięciu celów, jakie stawia przed państwami i regionami Unia Europejska, a które wynikają z potrzeby dokonania transformacji energetycznej i dostosowania się do zmian klimatycznych.

Priorytety i wymogi

Stąd projekty muszą się wpisywać m.in. w cele szczegółowe sprawiedliwej transformacji subregionu wałbrzyskiego, w szczególności w cel gospodarczy który brzmi: „Aktywizacja gospodarcza oraz wzmocnienie konkurencyjności poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału subregionu w sposób gwarantujący osiągnięcie celów ograniczenia niskiej emisji i dekarbonizacji”. Wczytując się dalej w wymogi regulaminu, można się zorientować, że projekty wspierane w ramach naboru muszą być realizowane w obszarach tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji (RSI), przy czym priorytetowo traktowane będą projekty realizujące cele zielonej i cyfrowej transformacji.

Natomiast przechodząc do konkretów, to zgodnie ze szczegółowym opisem części 9.4 programu regionalnego, przewiduje się dofinansowanie dwóch rodzajów projektów. Pierwszy obejmuje prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko tych ostatnich. Oznacza to, że badania przemysłowe nie mogą być jedynym elementem przedsięwzięcia, a tym bardziej nie mogą nim być badania podstawowe, które w ogóle nie kwalifikują się do wsparcia. Przedsiębiorstwa mogą realizować prace B+R we współpracy z innymi firmami lub organizacjami badawczymi, przy czym to przedsiębiorstwo musi być liderem projektu. Wsparcie w tym zakresie będzie udzielane jako pomoc na badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe.

Agenda badawcza

Wnioskodawca zobowiązany jest określić w projekcie stan wyjściowy (diagnozę potrzeb/ braku odpowiednich rozwiązań na rynku) oraz w związku z tym zidentyfikować problem badawczy, a także przedstawić oczekiwane rezultaty prac B+R, opisując je w sposób wskazany w kryterium merytorycznym specyficznym nr 1 „Innowacyjność”.

Projekty mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, innowacje w procesie biznesowym). Ostatecznym efektem powinno być stworzenie innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalającego na jego urynkowienie.

Zgodnie z kryterium „Merytoryka agendy badawczej” obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie (które dotyczą prowadzenia prac B+R lub prowadzenia prac B+R wraz z tworzeniem infrastruktury B+R), jest agenda badawcza, uwzględniająca co najmniej poniższe elementy:

- szczegółowy opis prac B+R planowanych do wykonania w trakcie realizacji projektu, w rozbiciu na poszczególne zadania,

- chronologię realizacji ww. zadań (ze wskazaniem ram czasowych ich trwania),

- tzw. kamienie milowe prac B+R, tj. efekt końcowy dla każdego z zadań,

- kluczowe ryzyka związane z realizacją każdego z etapów prac oraz sposoby ich minimalizacji lub ich brak (z uzasadnieniem),

- koszty kwalifikowalne przyporządkowane do poszczególnych zadań w ramach planu.

Własne laboratorium

Jako element projektu badawczo-rozwojowego i wyłącznie w granicach do 49 proc. jego kosztów kwalifikowanych, możliwe jest stworzenie lub rozbudowanie infrastruktury B+R przedsiębiorstwa (np. poprzez powstanie centrów lub działów B+R firmy). W przypadku takiego rozszerzenia zakresu projektu badawczego lub rozwojowego, należy wykazać, że nowa infrastruktura będzie związana bezpośrednio z pracami badawczymi realizowanymi w ramach tego samego projektu oraz wykazać powiązanie funkcjonalności infrastruktury z celem prac badawczych zaplanowanych do wsparcia.

Aby udokumentować spełnienie powyższych warunków, obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest plan wykorzystania nowej (modernizowanej) infrastruktury B+R. Plan wykorzystania powinien zawierać minimum:

- główne obszary badawcze (w tym co najmniej obszar badawczy ujęty w agendzie badawczej),

- orientacyjną agendę badawczą, w tym prac prowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury, obejmującą co najmniej okres trwałości projektu,

- oczekiwane rezultaty zaplanowanych prac B+R (rezultaty realizacji agendy, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe,

- zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R (podnoszenie kwalifikacji kadr B+R w przedsiębiorstwie, staże i stypendia naukowe w MSP, wymiana kadr z jednostkami naukowymi – oddelegowanie wysoko wykwalifikowanego personelu).

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków, inwestycje w infrastrukturę badawczą będą mogły obejmować zakup aparatury, sprzętu lub technologii służących pracom badawczym i mających na celu tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Wsparcie w tym zakresie będzie udzielane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej, włącznie z wymogiem inwestycji początkowej.

Uzupełniająco (fakultatywny komponent projektu tylko dla przedsiębiorstw) kwalifikowane będzie podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw z zakresu wykorzystania infrastruktury B+R lub realizacji procesu innowacyjnego oraz działań z zakresu ochrony własności intelektualnej – wydatki na takie działania nie mogą łącznie przekroczyć limitu 10 proc. wydatków kwalifikowanych projektu. Wsparcie w tym zakresie będzie udzielane na zasadach pomocy de minimis.

Rynkowe wdrożenia

Drugi rodzaj wsparcia, jaki przewidziany jest w opisywanym schemacie pomocy (działanie 9.4 typ D), to wsparcie inwestycyjne dla MŚP w zakresie wdrożenia wyników prac B+R. Mogą to być własne wyniki lub zakupione przez przedsiębiorstwo od innych podmiotów na warunkach rynkowych, wraz z pracami przedwdrożeniowymi. Te ostatnie mogą obejmować m.in.:

- opracowanie dokumentacji wdrożeniowej,

- usługi rzecznika patentowego,

- testy, certyfikację,

- badania rynku.

Wdrażane wyniki badań powinny prowadzić do zwiększenia intensywności wykorzystania technologii oraz wiedzy i koncentrować się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmian klimatu. Zgodnie z kryterium „Innowacyjność produktowa”, firma realizująca ten typ projektu (wdrożenie wyników prac B+R) zobowiązana jest wprowadzić innowacyjność produktową na poziomie co najmniej przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin naboru wniosków, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria oceny projektów znajdują się na stronie funduszeuedolnoslaskie.pl.

Informacje o programie

Przedsiębiorcy mogą sięgnąć po:

- dofinansowanie prac B+R (badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko tych ostatnich) realizowanych przez przedsiębiorstwa i we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi (w których przedsiębiorstwo jest liderem). Wsparcie nie będzie obejmować badań podstawowych.

- wsparcie inwestycyjne dla MŚP w zakresie wdrożenia wyników prac B+R (własnych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo), prowadzących do zwiększenia intensywności wykorzystania technologii

i wiedzy, koncentrujących się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmian klimatu.

- Nabór wniosków rozpoczyna się 20 grudnia b.r. i będzie prowadzony do 30 stycznia 2025 r.

Koszty kwalifikowalne

Wydatki kwalifikowane dotyczące uzupełniających komponentów projektu, tj. rozwoju infrastruktury B+R w firmie oraz podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, kursy) nie mogą przekroczyć łącznie limitu 49 proc. kosztów kwalifikowalnych. Przeważać muszą wydatki na prowadzenie badań i prac rozwojowych stanowiących zasadniczy element projektu.

Pamiętaj o celach

Głównym celem, który powinien przyświecać autorom wszystkich projektów, jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 na podstawie porozumienia paryskiego.