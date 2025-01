Nieustająca popularność fundacji rodzinnej wśród polskich przedsiębiorców rodzi coraz więcej pytań dotyczących szczegółów jej działalności. Nieodłącznym elementem są pytania o odpowiedzialność za działania fundacji rodzinnej. Choć fundacja powstaje dopiero z momentem wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, to możliwe jest działanie w jej ramach od razu po ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim - w postaci fundacji rodzinnej w organizacji. W praktyce rozwiązanie to wykorzystywane jest niezwykle często do przeprowadzenia reorganizacji związanych z zaplanowaną sukcesją firmy. Jedną z istotnych kwestii jest odpowiedzialność osób reprezentujących fundację rodzinną w organizacji. Co ciekawe, treść regulacji dotycząca tej kwestii jest dość podobna do przepisów dotyczących sprawdzonego od lat mechanizmu występującego w spółce z o.o. w organizacji. Istnieje jednak między nimi kilka istotnych różnic. Podobieństwa te mogą być zarazem pomocne, jak i mylące dla osób, które przyzwyczaiły się do ugruntowanej regulacji dotyczącej spółki z o.o. w organizacji, dlatego też zdecydowaliśmy się na łączne omówienie najistotniejszych kwestii związanych zarówno z fundacją rodzinną w organizacji, jak i spółką z o.o. w organizacji.