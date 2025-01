Kasowa metoda rozpoznawania przychodu (tzw. kasowy PIT) jest nowym rozwiązaniem, które obowiązuje od1 stycznia 2025 roku.

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA DOCHODU Z DZIAŁALNOŚCI KASOWEJ

Podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności, gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT muszą wybrać formę opodatkowania dochodu. Dotyczy to zarówno podatników kontynuujących działalność, jak i rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku.

Zasadą jest opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej. Natomiast po spełnieniu ustawowych warunków podatnicy mogą wybrać opodatkowanie:

- na zasadach tzw. podatku liniowego zgodnie z art. 30c ustawy o PIT,

- na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Omówienie warunków uprawniających do wyboru tych form opodatkowania leży poza zakresem zainteresowania niniejszej publikacji.

Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą lub ją kontynuuje, a w poprzednim roku był opodatkowany wg skali podatkowej, to nie musi nic uczynić. W takim przypadku będzie opodatkowany wg zasad ogólnych – skali podatkowej. Opodatkowania wg zasad ogólnych nie trzeba bowiem wybierać, obowiązują one z mocy prawa (automatycznie).

Natomiast wybór podatku liniowego albo ryczałtu ewidencjonowanego, bądź powrót z tych form opodatkowania do zasad ogólnych, albo zmiana ryczałtu ewidencjonowanego na podatek liniowy i odwrotnie wymaga aktywności podatnika.

Dla podatników kontynuujących po 31 grudnia 2024 r. działalność gospodarczą oraz tych którzy rozpoczęli jej prowadzenie w styczniu 2025 r. ważna datą jest 20 lutego 2025 r., gdyż stosowne zmiany opodatkowania w tym zakresie należy dokonać najpóźniej tego dnia.

W niniejszej publikacji pominięte zostały zasady opodatkowania w formie karty podatkowej, które od 1 stycznia 2022 r. dotyczą wyłącznie podatników kontynuujących opodatkowanie w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r., którzy dodatkowo nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu (zob. art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT).

Wybór ryczałtu ewidencjonowanego

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym PIT, sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według swojego miejsca zamieszkania, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy – do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zatem podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą lub ją kontynuuje, a w poprzednim roku był opodatkowany wg skali podatkowej, a w 2025 r. chciałby być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego, to stosowne oświadczenie powinien złożyć w terminie do 20 lutego 2025 r.

Uwaga!

Oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym PIT, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy (art. 9 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym PIT).

Uwaga!

Jeżeli podatnik rozpocznie działalność gospodarczą nie w styczniu, ale w okresie od lutego do listopada 2025 r. (i wtedy uzyska pierwszy przychód), to oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego powinien złożyć w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym.

PRZYKŁAD:

Przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w lutym 2025 r., powinien złożyć oświadczenie do 20 marca 2025 r. Jeżeli pierwszy przychód zostałby osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego, to oświadczenie powinien złożyć do końca roku podatkowego.

Uwaga!

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym PIT, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym (art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym PIT).

- Rezygnacja z ryczałtu ewidencjonowanego lub przejście na podatek liniowy

Podatnicy opodatkowani w zeszłym roku (tj. 2024 r.) podatkiem liniowym mogą kontynuować opodatkowani w tej formie także w 2025 r. (w tym przypadku nie muszą nić czynić), albo mogą:

- złożyć zawiadomienie na piśmie o rezygnacji z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego w terminie do 20 lutego 2025 r. – w tym przypadku dochody z działalności gospodarczej będą opodatkowania na zasadach ogólnych (tj. wg skali podatkowej)

- złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie podatku liniowego do 20 lutego 2025 r. – w tym przypadku dochody z działalności gospodarczej będą opodatkowania na zasadach podatku liniowego.

Uwaga!

Dokonany wybór formy opodatkowania, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym PIT (tj. opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego), dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym PIT złoży oświadczenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT (tj. podatku liniowego), w terminie określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o zryczałtowanym PIT (tj. ) (zob. art. 9 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym PIT).

Wybór podatku liniowego

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT (tj. podatku liniowego). W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego (zob. art. 9a ust. 2 ustawy o PIT).

Zatem podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą lub ją kontynuuje, a w poprzednim roku był opodatkowany wg skali podatkowej, a w 2025 r. chciałby być opodatkowany podatkiem liniowym, to stosowne oświadczenie powinien złożyć w terminie do 20 lutego 2025 r.

Uwaga!

Jeżeli podatnik rozpocznie działalność gospodarczą nie w styczniu, ale w okresie od lutego do listopada 2025 r. (i wtedy uzyska pierwszy przychód), to oświadczenia o wyborze podatku liniowego powinien złożyć w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym (np. rozpoczynając działalność w lutym 2025 r., powinien to oświadczenie złożyć w terminie do 20 marca 2025 r.). Jeżeli pierwszy przychód zostałby osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego, to oświadczenie należy złożyć w terminie do końca roku podatkowego.

- Rezygnacja z podatku liniowego lub przejście na ryczałt ewidencjonowany

Podatnicy opodatkowani w zeszłym roku (tj. 2024 r.) podatkiem liniowym mogą kontynuować opodatkowani w tej formie także w 2025 r. (w tym przypadku nie muszą nić czynić), albo mogą:

- złożyć zawiadomienie na piśmie o rezygnacji z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach podatku liniowego w terminie do 20 lutego 2025 r. – w tym przypadku dochody z działalności gospodarczej będą opodatkowania na zasadach ogólnych (tj. wg skali podatkowej)

- złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie do 20 lutego 2025 r. – w tym przypadku dochody z działalności gospodarczej będą opodatkowania na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Uwaga!

Dokonany wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o PIT (tj. podatku liniowego), dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o PIT (tj. w terminie do 20 lutego) zawiadomi na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo złoży w terminie i na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zob. art. 9a ust. 2b ustawy o PIT).

Uwaga!

Jeżeli dochody zmarłego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym zmarł, były opodatkowane w sposób, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o PIT (tj. tzw. podatkiem liniowym), przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane stosować ten sposób opodatkowania do końca tego roku podatkowego (zob. art. 9a ust. 4a ustawy o PIT).

Oświadczenia o wyborze formy opodatkowania za pomocą przepisów

Oświadczenie oraz zawiadomienie, o których mowa w art. 9a ust. 1-2b ustawy o PIT oraz oświadczenia, o których mowa odpowiednio w art. 9 ust. 1-1b ustawy o zryczałtowanym PIT, podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG (zob. art. 9a ust. 2c ustawy o PIT i art. 9 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym PIT).

WYBÓR MEMORIAŁOWEJ LUB KASOWEJ METODY ROZPOZNAWANIA PRZYCHODÓW

Ustawa z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja), wprowadza rozwiązania polegające na możliwości wyboru przez przedsiębiorców kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, czyli tzw. kasowego PIT. Z kasowego PIT mogą korzystać zarówno podatnicy opodatkowujący dochody z działalności gospodarczej wg: zasad ogólnych (skala podatkowa), podatku liniowego i ryczałtu ewidencjonowanego. Wprowadzenie kasowego PIT nie zmienia faktu, że zasadą pozostaje memoriały sposób ustalania przychodów z działalności gospodarczej. Oznacza to, że przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej powstaje w dacie wystawienia faktury, wykonania usługi lub wydania towaru, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca otrzymał należną mu zapłatę. Tylko niektóre rodzaje przychodów osiąganych przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą są ustalane kasowo, np. odsetki i odszkodowania (zob. art. 14 ust. 1 – ust. 1p ustawy o PIT).

Wybór kasowego PIT nie jest uprawnieniem podatnika. Jeżeli podatnik chce pozostać na metodzie memoriałowej, to nie musi podejmować żadnych kroków. Metoda ta obowiązuje go wtedy z mocy prawa.

Natomiast jeżeli podatnik chciałby wybrać metodę kasową, to powinien spełnić ustawowe warunki zawarte w art. 14 ust. 1c ustawy o PIT (tj. m.in. działalność gospodarcza powinna być prowadzona samodzielnie, przychody z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w roku bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 1 000 000 zł, nie może prowadzić ksiąg rachunkowych), a ponadto powinien złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze metody kasowej rozliczania przychodów w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, a w przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności gospodarczej, a jeżeli rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło w grudniu roku podatkowego – w terminie do końca roku podatkowego.

Uwaga!

Podatnicy (niezależnie od tego, czy są opodatkowani na zasadach ogólnych (skala podatkowa), podatkiem liniowym albo ryczałtem ewidencjonowanym, którzy otworzyli działalność gospodarczą przez 1 stycznia 2025 r., a chcieliby od 2025 r. stosować metodę kasową rozpoznawania przychodów takie oświadczenie powinni złożyć do 20 lutego 2025 r. Dotyczy to także podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2025 r. (i wtedy uzyskali pierwszy przychód z tej działalności).

Uwaga!

W przypadku wyboru metody kasowej rozliczania przychodów podatnik jest obowiązany stosować tę metodę przez cały rok podatkowy (art. 14c ust. 7 ustawy o PIT). Dokonany wybór metody kasowej rozliczania przychodów dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z metody kasowej rozliczania przychodów (art. 14c ust. 11 ustawy o PIT).

Marcin Szymankiewicz - doradca podatkowy

Kasowy PIT

Kasowa metoda rozpoznawania przychodu polega na tym, że za datę powstania przychodu uważa się dzień uregulowania należności, nie późniejszy niż dzień upływu 2 lat, licząc od dnia wystawienia faktury, albo likwidacji działalności gospodarczej (zob. art. art. 14c ust. 2 ustawy o PIT). Przychodem są także otrzymane zaliczki (zob. art. 14c ust. 3 ustawy o PIT). Przy czym kasowy PIT dotyczy wyłącznie przychodów z transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami udokumentowanych fakturami (zob. art. 14c ust. 4 ustawy o PIT). Zatem np. przychody uzyskane od klientów indywidualnych będą wyłączone z kasowego PIT. Metoda kasowa rozliczania przychodów nie ma zastosowania do przychodów:

- wynikających z transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami z terytoriów lub krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (zob. art. 14c ust. 5 ustawy o PIT),

- z odpłatnego zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zob. art. 14c ust. 6 ustawy o PIT).

Jeżeli podatnik wybierze kasowy PIT, to zasadniczo koszty uzyskania przychodów, z wyjątkiem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, poniesione w roku podatkowym, w którym podatnik stosuje metodę kasową, wynikające z transakcji dokonanych między podatnikiem a przedsiębiorcą, mogą być potrącane w roku podatkowym, w którym zostało uregulowane zobowiązanie, nie wcześniej jednak niż w dacie poniesienia kosztu (zob. art. 22 ust. 4a i ust. 4b ustawy o PIT). Ponadto podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję faktur dokumentujących przychody rozliczane metodą kasową (zob. art. 24a ust. 1da ustawy o PIT i art. 15 ust. 11a ustawy o zryczałtowanym PIT). Wybór kasowego PIT modyfikuje także stosowanie przepisów o tzw. zatorach płatniczych (zob. art. 26i oraz art. 44 ust. 17 – 26 ustawy o PIT oraz art. 11 i art. 21 ust. 3f ustawy o zryczałtowanym PIT).

Należy mieć na uwadze, że także podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą wybrać metodę kasową, tj. tzw. kasowy PIT (zob. art. 6 ust. 1g ustawy o zryczałtowanym PIT). Jeżeli się na to zdecydują, to rozpoznają przychody wg tych samych zasad co podatnicy podatku PIT, którzy wybrali tę metodę tj. zgodnie z zasadami określonymi w art. 14c ustawy o PIT.