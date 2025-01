Adres nieaktualny? Przedsiębiorca poniesie konsekwencje prawne

Czy można przegrać sprawę sądową lub być obciążonym grzywną za niedopełnienie określonych obowiązków nie wiedząc o tym? Na to pytanie należy udzielić twierdzącej odpowiedzi, a to tylko niektóre z konsekwencji braku aktualizacji adresu do doręczeń. Przepisy w tym zakresie są bardzo surowe, w szczególności dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osób w nich uczestniczących pośrednio (majątkowo/organizacyjnie).