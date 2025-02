Julita Karaś-Gasparska: AI pomoże działowi kadr

Sztuczna inteligencja wkracza we wszystkie dziedziny życia. W biznesie AI jest najczęściej wykorzystywana tam, gdzie trzeba przetworzyć duże zbiory danych, a więc m.in. do tworzenia spersonalizowanych kampanii marketingowych, które lepiej odpowiadają na potrzeby klientów, do obsługi kontaktów z klientami i rozpatrywania reklamacji, do automatyzacji procesów, a także do zbierania i analizy danych służących do podejmowania decyzji, tworzenia raportów, planów i innych dokumentów. Jest zatem stosowana m.in. w księgowości, marketingu, logistyce, produkcji i sprzedaży. Ale nie tylko.