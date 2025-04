Czy odrzucenie wniosku o upadłość wpływa na odpowiedzialność menedżera

Niewypłacalna spółka próbuje się ratować. Składa wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jednocześnie, w celu zabezpieczenia swoich interesów, w tym również w celu uniknięcia ponoszenia odpowiedzialności przez zarząd, składa wniosek o ogłoszenie upadłości. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie to jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki. Przepisy nie działają jednak na korzyść niewypłacalnej firmy – w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia, wniosek o ogłoszenie upadłości podlega odrzuceniu. Czy zatem odrzucony wniosek o ogłoszenie upadłości chroni członków organów spółek kapitałowych przed odpowiedzialnością cywilną, karną lub podatkową?