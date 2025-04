Leasing. Opłatę wstępną rozliczamy w kosztach jednorazowo

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 kwietnia 2025 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.47.2025.2.BD).

Wystąpiła o nią spółka, która wykorzystuje w działalności leasingowany majątek. W interpretacji nie podano o jaką rzecz chodzi, najprawdopodobniej jest to maszyna. Spółka podpisała umowę leasingu operacyjnego zobowiązując się do uiszczenia na początku opłaty wstępnej (inicjalnej). Chce ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Twierdzi, że może to zrobić jednorazowo, w momencie poniesienia wydatku.