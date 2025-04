Firmy prowadzone przez kobiety zyskają na nowym wzornictwie

Program „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027” oferuje wsparcie dla małych i średnich, w tym takie, które jest ukierunkowane na tworzenie nowych produktów lub usług na podstawie wypracowanych strategii wzorniczych, a następnie ich wdrożenia. Ekoprojektowanie, odmłodzenie wizerunku produktu, uczynienie go atrakcyjniejszym, podkreślenie jego cech użytkowych, zmiana wyglądu, koloru, kształtu, dostosowanie się do zmieniających się potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów – to tylko przykłady tego, co można uzyskać nawiązując współpracę z projektantami, a w następnym kroku wcielając w życie ich zalecenia. I właśnie na taki eksperyment, mający zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa, ich właściciele mogą pozyskać unijne wsparcie.