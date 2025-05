Internet jest podatkowym kosztem domowej firmy

Coraz trudniej wyobrazić sobie prowadzenie biznesu, także w domu, bez dostępu do sieci. Przedsiębiorca za pośrednictwem internetu kontaktuje się z kontrahentami, sprawdza przydatne informacje, dokonuje płatności i załatwia wiele innych służbowych spraw. Dlatego nie powinno być wątpliwości, że opłaty za dostęp do sieci są firmowym kosztem. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2025 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.125.2025.1.MGR).

Wystąpił o nią informatyk prowadzący działalność gospodarczą w domu. Jego biznes wymaga stałego, szybkiego połączenia z internetem. Zwłaszcza wtedy, gdy kontaktuje się z klientami, bierze udział we wspólnym programowaniu, wideokonferencjach czy też korzysta ze zdalnych zasobów serwerów i baz danych kontrahentów. Dlatego ma dwa źródła dostępu do internetu, co minimalizuje ryzyko niepożądanych przerw w pracy.