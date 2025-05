Kiedy pozew przerywa bieg przedawnienia – ważne orzeczenie Sądu Najwyższego

O tym, czy wniesiony pozew przerywa bieg terminu przedawnienia co do części, czy co do całości roszczenia – decydują: kompleksowa ocena żądania, uzasadniająca go podstawa faktyczna i ujawniony w uzasadnieniu pozwu zamiar powoda.