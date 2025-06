Julita Karaś-Gasparska: Ulga B+R, czyli jak obniżyć podatki

Ulga B+R to rozwiązanie, które ma na celu wspieranie rozwoju polskiej gospodarki, poprzez promowanie działalności innowacyjnej z obszaru wysokich technologii. Ulga daje firmom możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez nie na działalność badawczo-rozwojową. Wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości, którzy prowadzą taką działalność, mogą korzystać z dodatkowego odliczenia w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego wysokość odliczeń może sięgać nawet do 150 proc. takich kosztów. Ulga B+R to zatem podwójna korzyść. Raz, że firma się rozwija i wprowadza u siebie innowacyjne rozwiązania, dwa – dzięki temu może zapłacić mniej fiskusowi.