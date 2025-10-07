Fundacja rodzinna daje podatkowe korzyści

Fundacja rodzinna, jako nowe narzędzie w polskim systemie prawnym, odpowiada na potrzeby polskich przedsiębiorców w zakresie planowania sukcesyjnego oraz zarządzania majątkiem rodzinnym. Fundacja rodzinna została wprowadzona, aby wspierać przedsiębiorców w przekazywaniu majątku przyszłym pokoleniom, zapewniając im stabilność finansową, oraz ułatwić kontynuację działalności gospodarczej. Dotychczas polscy przedsiębiorcy korzystali z zagranicznych struktur holdingowych do planowania sukcesji, dlatego celem nowych regulacji było stworzenie takich ram organizacyjnych w Polsce, które sprawiłyby, że lokowanie majątku w polskim podmiocie stałoby się bardziej atrakcyjne. Fundacja rodzinna korzysta ze specyficznego modelu opodatkowania, który z zasady nie powinien prowadzić do dodatkowych obciążeń podatkowych, a wręcz może wiązać się z korzyściami podatkowymi.