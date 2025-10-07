Rzeczpospolita
Kontrola podatkowa i celno-skarbowa – skutki dla przedsiębiorców

Organy podatkowe dysponują wieloma narzędziami, dzięki którym mogą skutecznie zabezpieczyć przyszłą egzekucję należności, jeszcze zanim zapadnie ostateczna decyzja w sprawie będącej skutkiem przeprowadzonej w firmie kontroli.

Publikacja: 07.10.2025 00:00

Foto: Adobe Stock

Jakub Warnieło, Aleksandra Bulaszewska, Filip Szwejkowski

SPIS TREŚCI

  1. Obszary kontroli: VAT, PIT… i długo, długo nic
  2. Obszary kontroli: zaniedbane CIT i akcyza?
  3. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
  4. Podstawy zabezpieczenia zobowiązania podatkowego
  5. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego krok po kroku
  6. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
  7. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w ordynacji podatkowej
  8. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT
  9. Zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
  10. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego 
  11. Przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego 
  12. Raport – przedsiębiorcy pod lupą fiskusa

W poprzedniej części cyklu („Bezpieczna firma” z 23 września) omówiliśmy najważniejsze różnice pomiędzy kontrolą podatkową a kontrolą celno-skarbową – od zasad wszczęcia, przez przebieg postępowania i zakończenie, aż po zakres uprawnień organów i obowiązki podatnika. Tym razem skupiamy się na praktycznych skutkach działań kontrolnych, które mogą mieć istotne konsekwencje finansowe i organizacyjne dla przedsiębiorców.

W celu zapoznania się z kompleksowym opracowaniem dotyczącym działań kontrolnych organów podatkowych z ostatnich sześciu lat zapraszamy do lektury raportu MDDP opracowanego wraz z Konfederacją Lewiatan „Przedsiębiorcy pod lupą fiskusa. Niełatwe relacje podatników i organów podatkowych”.

