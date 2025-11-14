Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jak zabezpieczyć prawa autorskie w umowie?

Wystarczy jedno niedoprecyzowane zdanie w umowie, by przedsiębiorca stracił kontrolę nad stroną internetową, materiałami marketingowymi czy kodem źródłowym aplikacji. Jak zabezpieczyć prawa autorskie w umowie?

Publikacja: 14.11.2025 05:40

Jak zabezpieczyć prawa autorskie w umowie?

Jak zabezpieczyć prawa autorskie w umowie?

Foto: Adobe Stock

Marta Łojek

W natłoku codziennych zadań przedsiębiorcy często traktują kwestie praw autorskich jako drugorzędne – coś, czym „zajmą się później”, gdy np. projekt zakończy się sukcesem, czy gdy pojawi się pierwszy spór. Tymczasem właśnie brak odpowiednich regulacji w zakresie praw autorskich w umowie potrafi zniweczyć miesiące pracy, zablokować wykorzystanie gotowego produktu lub sprawić, że to zleceniobiorca – a nie zleceniodawca – stanie się właścicielem efektów całego przedsięwzięcia. W gospodarce opartej na wiedzy i twórczości, każdy przedsiębiorca – niezależnie od branży – powinien rozumieć, że prawa autorskie to nie dodatek, lecz fundament bezpieczeństwa prawnego. Czy warto więc poświęcić czas na precyzyjne uregulowanie kwestii praw autorskich w kontrakcie? Zdecydowanie tak. To nie tylko formalność, ale realna inwestycja w stabilność i przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Czy e-mail między przedsiębiorcami wystarczy?
Biznes
Teresa Siudem: Czy e-mail między przedsiębiorcami wystarczy?
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Jak przygotować firmę do rekrutacji na nowych zasadach?
Biznes
Jak przygotować firmę do rekrutacji na nowych zasadach?
Czy dwa maile mogą zastąpić 20 stron spisanej umowy?
Biznes
Czy dwa maile mogą zastąpić 20 stron spisanej umowy?
Obowiązki upadłego w trakcie wykonywania planu spłat wierzycieli
Biznes
Obowiązki upadłego w trakcie wykonywania planu spłat wierzycieli
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego lokalu?
Biznes
Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego lokalu?
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie