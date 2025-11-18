Reklama
Niezależny ekspert pomoże dłużnikowi w restrukturyzacji

Materia restrukturyzacji jest skomplikowana i nierzadko dłużnik potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Dlatego często zawiera umowę z zewnętrznym ekspertem, który zapewnia mu odpowiednią pomoc.

Publikacja: 18.11.2025 05:40

Foto: Adobe Stock

Rafał Adamus

Umowa na specjalistyczne usługi w związku z postępowaniem restrukturyzacyjnym, zawierana pomiędzy restrukturyzowanym dłużnikiem a zewnętrznym ekspertem, jest umową od lat występującą w praktyce obrotu prawnego. Bardzo często elementem zobowiązania eksperta – wykonawcy z takiej umowy jest zapewnienie w imieniu dłużnika odpowiedniej pomocy (merytorycznej i technicznej) dla nadzorcy sądowego. Pojawienie się takiej umowy nienazwanej w obrocie, jej powtarzalność, stabilizacja pewnych elementów treści wynika z wielu istotnych przyczyn. Jedną z głównych jest stopień skomplikowania materii restrukturyzacji, co sprawia, że dłużnik potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Zawarcia takiej umowy nie zakazuje ustawa z 15 maja 2025 r. Prawo restrukturyzacyjne (p.r.), a podstawą prawną dla zawarcia takiej umowy jest wzorzec kompetencji generalnej (art. 3531 kodeksu cywilnego).

