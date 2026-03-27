Teresa Siudem: NIS2 – kogo dotyczą przepisy, które wchodzą w życie?

Mogłoby się wydawać, że rozwój technologii przynosi same korzyści. To m.in. powszechny dostęp do informacji, komunikacja między odległymi częściami świata, większa wydajność w produkcji, innowacje – także w ochronie zdrowia. Tymczasem jest też druga strona tego procesu – cyberzagrożenia. Narażone są na nie przedsiębiorstwa, obywatele oraz państwa.

Dyrektywa NIS2 – unijny akt prawny – określa minimalne wymogi, które mają przeciwdziałać takim zagrożeniom. Dotyczą one szerokiej grupy podmiotów – z sektorów kluczowych i ważnych – prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej. Sektory kluczowe to m.in. ochrona zdrowia, bankowość, transport, energetyka. Sektory ważne to m.in. usługi pocztowe oraz produkcja. Za niedopełnienie obowiązków polska ustawa przewiduje surowe kary. Jednak wdrożenie nowych obowiązków zostało rozłożone w czasie.