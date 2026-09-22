Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Kto odpowiada za nieterminowe złożenie wniosku upadłościowego

Dłużnicy muszą reagować na kryzys finansowy i złożyć w odpowiednim czasie wniosek o upadłość. Brak lub spóźnione działania oznaczają odpowiedzialność majątkową reprezentanta spółki. Przed sankcją chroni m.in. otwarcie restrukturyzacji.

Publikacja: 22.09.2026 04:30

Kto odpowiada za nieterminowe złożenie wniosku upadłościowego

Kto odpowiada za nieterminowe złożenie wniosku upadłościowego

Foto: Adobe Stock

Rafał Adamus

Ustawodawca systemowo zakłada, że w przypadku zapaści finansowej dłużnika-przedsiębiorcy (w tym m.in. spółki) nie powinno być miejsca na podejmowanie przez wierzycieli indywidualnych prób zaspokojenia należności. Przeciwnie, zaspokojenie wierzycieli powinno następować w sposób zbiorowy (grupowy), według jednolitych, uporządkowanych zasad. Niedobór majątku dłużnika powinien zostać równomiernie rozłożony na wszystkich wierzycieli.

Generalnie prawo dotyczące niewypłacalności przewiduje prymat postępowań restrukturyzacyjnych nad postępowaniem upadłościowym. Taka hierarchia nie bierze się znikąd: restrukturyzacja jest co do zasady bardziej efektywna ekonomicznie dla wierzycieli niż upadłość (która musi uwzględnić koszty zamknięcia działalności i wyprzedaż majątku po niskiej wartości likwidacyjnej). Nie jest przy tym dopuszczalne jednoczesne prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama