Teresa Siudem: Dokument, który może uratować spółkę

Spółka z o.o. jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia biznesu w Polsce. To dlatego, że pozwala prowadzić działalność przy ograniczonym ryzyku osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Z funkcjonowaniem biznesu w tej formie wiążą się jednak dodatkowe obowiązki, w tym konieczność sporządzania i przechowywania odpowiedniej dokumentacji.

Najważniejszym dokumentem jest umowa spółki, która wraz z rozwojem biznesu może się zmieniać. Istotne znaczenie mają również księga udziałów, księga protokołów zgromadzeń wspólników, uchwały zarządu i rady nadzorczej oraz sprawozdania finansowe. Dokumentacja korporacyjna potwierdza legalność podejmowanych działań, tj. fakt, że decyzje zostały podjęte zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki. Może chronić także członków zarządu przed odpowiedzialnością jako dowód dochowania przez nich należytej staranności. Jest to szczególnie istotne w razie sporów ze wspólnikami lub wierzycielami.