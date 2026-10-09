Rzeczpospolita
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Czy większość udziałów daje pełną kontrolę nad zarządem spółki z o.o.

Posiadanie większości udziałów nie gwarantuje pełnej kontroli nad zarządem. Kluczowe znaczenie mogą mieć zapisy umowy spółki i umowy inwestycyjnej.

Publikacja: 09.10.2026 05:30

Czy większość udziałów daje pełną kontrolę nad zarządem spółki z o.o.

Czy większość udziałów daje pełną kontrolę nad zarządem spółki z o.o.

Foto: Adobe Stock

Karolina Jezierska-Kowalska, Paulina Bąk

W spółce z o.o. większościowy wspólnik często wydaje się mieć pełną kontrolę nad funkcjonowaniem spółki – posiada większość głosów, może przegłosować uchwały i co do zasady wpływać na skład zarządu. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy zawarta z inwestorem umowa inwestycyjna przewiduje rozwiązania odmienne od tych wynikających z Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), w szczególności ograniczające możliwość swobodnego powoływania lub odwoływania członków zarządu. W takiej sytuacji powstaje pytanie, które regulacje należy stosować i kto tak naprawdę kontroluje zarząd. Odpowiedź na to pytanie przeanalizujemy na przykładzie konkretnego sporu w spółce z o.o.

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