Wycieczka na Kanary dla kierownika w podatkowych kosztach firmy? Fiskus jest na tak

Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na atrakcyjne wycieczki, które są formą wynagradzania kadry kierowniczej. Skarbówka potwierdziła to w interpretacji.

Publikacja: 26.10.2025 07:56

Fiskus uznał, że dodatkowe wynagrodzenie może przybrać formę wykupionej wycieczki.

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Przelot samolotem, wyżywienie all-inclusive, rejsy statkiem, wizyty w parkach rozrywki. Czy wydatki na takie atrakcje fundowane menedżerom można zaliczyć do podatkowych kosztów? Okazuje się, że fiskus docenia inwestycje w kadrę kierowniczą i nie ma nic przeciwko.

O interpretację wystąpiła spółka akcyjna działająca w branży budowlanej. Zatrudnia wielu pracowników na kierowniczych stanowiskach, ma też wśród dyrektorów współpracowników prowadzących własną działalność. Ponieważ docenia wkład menedżerów w zyski firmy, zamierza przyznać im w umowach dodatkowe wynagrodzenie. Będzie przysługiwać ono np. za udział w negocjacjach zrealizowanego kontraktu czy osiągnięcie określonego wyniku finansowego przez podlegający kierownikowi dział. Wynagrodzenie może przyjąć (w zależności od indywidualnych ustaleń) formę niepieniężną, np. zorganizowanej wycieczki, którą spółka wykupi danemu pracownikowi bądź współpracownikowi. Mają oni możliwość wyboru miejsca wyjazdu (jak czytamy we wniosku o interpretację – destynacji podróżniczej). Mogą pojechać z kimś bliskim, np. małżonkiem.

