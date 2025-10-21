Opinie zabezpieczające chronią przed zastosowaniem przez skarbówkę klauzuli obejścia prawa, czyli przepisów pozwalających zakwestionować transakcję dającą podatkowe korzyści. Taką opinię dostała ostatnio firma, która szykuje się do połączenia z podmiotami zależnymi. Fiskus potwierdził, że wystąpienie podatkowych korzyści nie oznacza automatycznie, iż planowana czynność jest unikaniem opodatkowania.

Z wnioskiem o opinię wystąpiła spółka akcyjna działająca w sektorze nieruchomości. Wraz ze spółkami zależnymi prowadzi działalność deweloperską, inwestycyjną i budowlaną. Chce je wszystkie przejąć. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na przejmującą. W związku z tym, że spółka akcyjna jest jedynym udziałowcem spółek zależnych (bezpośrednio lub pośrednio), połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego i wydania nowych udziałów.