Potrzeba minimum roku na przygotowanie raportowania ESG

Wypełnienie wymogów będzie oznaczało konieczność sporządzenia raportu zgodnie ze standardami ESRS. Dyrektywa będzie wdrażana stopniowo na przestrzeni kolejnych kilku lat, a pierwsze przedsiębiorstwa będą zobligowane do zaraportowania w przyszłym roku danych za rok bieżący. Ponieważ rodzimi przedsiębiorcy są zobowiązani dostosować się do wymogów CSRD dlatego od zarządów i rad nadzorczych oczekuje się przyswajania nowej wiedzy w szybkim tempie, w tym stworzenia systemu szkoleń dla pracowników. Biorąc pod uwagę zakres oczekiwanych zmian organizacyjnych, zwłaszcza dla tych spółek, które do tej pory nie prowadziły raportowania danych niefinansowych lub robiły to w ramach mniej rygorystycznych przepisów, zaleca się rozpoczęcie prac nad strategią raportowania i tworzeniem odpowiednich procesów co najmniej rok przed obowiązkowym terminem publikacji pierwszego raportu CSRD.