Między zarabianiem a regulacjami. ESG w inwestycjach

A wyzwaniem dla spółek jest budowanie konkurencyjności, również poprzez zapewnienie sobie dostępu do finansowania. Rozporządzenie UE w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, w skrócie SFDR, jest taką regulacją, która wymaga od inwestorów, aby przy zarabianiu uwzględniali w różny sposób kwestie zrównoważonego rozwoju. Dla emitentów świadomych tej regulacji może to być okazja do pozyskania kapitału.