Wspólny język marketingu i ESG

W ostatnich dwóch dekadach działy marketingu dużych korporacji wzięły na warsztat również adresowanie istotnych kwestii społecznych, jak np. profilaktyka badań, zdrowie psychiczne oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.

Aktualnie konsumenci mają na rynku do wyboru wiele produktów oraz usług często zbliżonych do siebie cenowo, więc co determinuje ich wybory? Wizerunek marki, jej wiarygodności i transparentność – to nowe wyznaczniki konkurencyjności rynkowej. Informacje o wpływie na środowisko, krajach produkcji produktów lub o praktykach firmy są łatwo dostępne przez rozpowszechnienie się internetu. Dlatego też działy marketingu często działają razem ramię w ramię z działami ESG i managerami ds. zrównoważonego rozwoju.