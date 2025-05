Oczywiście, najlepszą odpowiedzią w tym przypadku mogłoby być: To zależy. Od strony regulacyjnej, po pierwsze, to zależy od implementacji do polskiego porządku prawnego odroczenia wejścia w życie dyrektywy CSRD o dwa lata, po drugie, to zależy od ostatecznie przyjętych progów zatrudnienia i kryteriów finansowych. Biorąc pod uwagę burzliwe dyskusje na poziomie europejskim jeszcze wiele może się w tym zakresie zmienić.

ESG to nie tylko raportowanie i spełnianie wymogów regulacyjnych. To znacznie szersze pojęcie, które obejmuje wiele aspektów działalności przedsiębiorstw.

Tworzenie raportów, aby spełnić wymogi, to trochę jak kupowanie Porsche, żeby stało w garażu. I przy takim podejściu organizacji nie dziwi poczucie, że jest to tylko obciążenie. Kluczowe jest, aby raportowanie było odzwierciedleniem rzeczywistych działań i strategii firmy. ESG odnosi się do trzech głównych obszarów, które są istotne dla oceny wpływu firmy na społeczeństwo i środowisko, ale także identyfikacji ryzyk i szans biznesowych związanych z tymi zagadnieniami. Wpływ na kwestie środowiskowe obejmuje działania firmy związane z ochroną środowiska, takie jak zarządzanie odpadami, emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii i wody, a także wpływ na bioróżnorodność. Wpływ na kwestie społeczne dotyczy relacji firmy z pracownikami, klientami, dostawcami oraz społecznościami lokalnymi. Istotne są takie kwestie, jak prawa człowieka, różnorodność i inkluzyjność, warunki pracy oraz zaangażowanie społeczne. W zakresie ładu korporacyjnego bierzemy pod uwagę strukturę zarządzania, etykę biznesową, przejrzystość oraz odpowiedzialność zarządu.

Analiza wpływów, ryzyk i szans to podstawa

Dyrektywa CSRD, a następnie standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESRS) wprowadziły ważny element procesu zarządzania, czyli wymóg przekazywania informacji na temat wpływu działalności danej jednostki na ludzi i środowisko oraz informacji na temat sposobu, w jaki kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem wpływają na daną jednostkę. Taką ocenę określa się mianem analizy podwójnej istotności, w ramach której zarówno ryzyko, na jakie narażona jest jednostka, szanse, jak i wywierany przez nią wpływ są podstawą do określenia zakresu raportowania. Właściwie to nie do końca – to jest uproszczenie, które wynika z zakresu i charakteru dyrektywy CSRD. Wyniki analizy podwójnej istotności powinny być dla firmy podstawą do określenia zakresu zarządzania, w tym podstawą do budowania strategii, nie tylko „dodatkowej” strategii ESG, ale strategii biznesowej.

Dla wielu organizacji wymóg przeprowadzenia analizy podwójnej istotności był motywatorem do rozpoczęcia dyskusji na temat wpływów środowiskowych i społecznych, a co dla niektórych procesem uświadamiającym, że za wpływami stoją również istotne ryzyka i szanse, które mogą być istotne z perspektywy finansowej, zarówno zysków, jak i strat. Dlatego też nie warto przeprowadzać analizy podwójnej istotności dla zapewnienia zgodności, nie warto także jej wstrzymywać, oczekując na finalne albo prawie finalne decyzje UE dotyczące losów CSRD, warto ją przeprowadzić, aby usprawnić zarządzanie.

Wyniki analizy podwójnej istotności pokazują nam, jak bardzo model biznesowy, strategia i łańcuch wartości organizacji są odporne na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie organizacji przed kolejnymi ryzykami, które mogą wyniknąć z nieprzewidzianych zmian w otoczeniu, takich jak nowe regulacje prawne, zmiany klimatyczne czy rosnące oczekiwania społeczne. W tym kontekście, organizacje powinny wdrożyć elastyczne strategie adaptacyjne, które pozwolą im na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe oraz na skuteczne zarządzanie ryzykiem. Dodatkowo, istotne jest, aby firmy inwestowały w innowacje oraz technologie, które wspierają zrównoważony rozwój, co nie tylko zwiększy ich odporność, ale także przyczyni się do długoterminowego sukcesu i konkurencyjności.

Rynek potrzebuje danych ESG

Wbrew pozorom, oświadczenie zrównoważonego rozwoju nie jest tylko dla regulatora. Główną ideą przyświecającą CSRD był szerszy dostęp do porównywalnych, wiarygodnych, wysokiej jakości danych na temat zrównoważonego rozwoju. Dla wszystkich organizacji, które odetchnęły z ulgą, że być może obowiązek raportowania ich nie „dotknie”, ostrzeżenie: zanim o ślad węglowy czy różnorodność w zatrudnieniu zapyta regulator szybciej może zapytać bank przy pozyskiwaniu finansowania. A odpowiedź może mieć istotne konsekwencje w dostępie do kapitału.

Wyzwania sektora finansowego w kontekście raportowania ESG są znaczące. Banki i instytucje finansowe coraz częściej włączają kryteria zrównoważonego rozwoju do swoich procesów oceny ryzyka kredytowego. W obliczu rosnącej presji ze strony inwestorów oraz regulacji, które wymagają większej przejrzystości, instytucje te muszą być w stanie ocenić, jak działalność ich klientów wpływa na środowisko i społeczeństwo. W związku z tym, brak odpowiednich danych dotyczących zrównoważonego rozwoju może skutkować trudnościami w uzyskaniu finansowania, wyższymi kosztami kapitału, a nawet odmową udzielenia kredytu.

Dodatkowo, w miarę jak inwestorzy stają się coraz bardziej świadomi znaczenia ESG, sektor finansowy musi dostosować swoje strategie inwestycyjne, aby uwzględnić ryzyka związane z klimatem i społeczną odpowiedzialnością. W rezultacie organizacje, które nie są w stanie dostarczyć wiarygodnych informacji na temat swoich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, mogą znaleźć się w trudnej sytuacji, gdzie ich możliwości pozyskiwania kapitału będą ograniczone, a ich reputacja na rynku może ucierpieć.

ESG to kompleksowe podejście do zarządzania, które może przynieść korzyści zarówno firmom, jak i otoczeniu. Wdrożenie zasad ESG w strategii biznesowej wymaga zaangażowania, innowacyjności i długoterminowego myślenia. Analiza podwójnej istotności staje się kluczowym narzędziem w tym procesie, pozwalającym na lepsze zrozumienie wpływów, ryzyk i szans związanych z działalnością firmy. Firmy, które traktują ESG jako integralną część swojej działalności, mają szansę na osiągnięcie trwałego sukcesu.

Jeżeli czegoś uczą nas ciągłe zmiany regulacyjne i niepewność prawna, to przede wszystkim konieczność utrzymania kursu na zrównoważony rozwój, aby zabezpieczyć długoterminowo biznes przed wyzwaniami, które mogą okazać się znaczniej bardziej kosztowne, takimi jak materializacja ryzyk środowiskowych czy społecznych. W kontekście zrównoważonego rozwoju, strategią przetrwania jest strategia działania.

Aleksandra Stanek-Kowalczyk partnerka, Consulting Sustainability Leader EY

Magdalena Obłoza menedżerka, zespół Consulting Sustainability EY

Tekst powstał we współpracy z siecią Kancelarie RP