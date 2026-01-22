Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Emisyjność budynków a ryzyko

Dekarbonizacja nieruchomości przestała być wyłącznie elementem strategii ESG.

Publikacja: 22.01.2026 11:23

Emisyjność budynków a ryzyko

Foto: Adobe Stocks

Bartosz Ficak, Krzysztof Narewski, Klaudia Borys

W obliczu zaostrzających się regulacji klimatycznych oraz rosnących wymagań instytucji finansowych staje się jednym z kluczowych czynników wpływają- cych na wartość aktywów i dostęp do finansowania. Coraz większą rolę w tym procesie odgrywa CRREM – Carbon Risk Real Estate Monitor.

CRREM to efekt międzynarodowego projektu badawczo-innowacyjnego, który dostarcza naukowo wyznaczonych trajektorii dekarbonizacji dla budynków komercyjnych i mieszkalnych. Jego celem jest wsparcie właścicieli nieruchomości, inwestorów i banków w ocenie, czy dany budynek pozostaje zgodny z celami porozumienia paryskiego, a jeśli nie – kiedy stanie się źródłem istotnego ryzyka finansowego.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Zrównoważona przyszłość zaczyna się na uczelni
ESG w praktyce
Zrównoważona przyszłość zaczyna się na uczelni
ESG po korekcie kursu
ESG w praktyce
ESG po korekcie kursu
Co jest kluczem do transformacji różnorodności?
ESG w praktyce
Co jest kluczem do transformacji różnorodności?
ESG po roku przełomów: między deregulacją a nową falą innowacji
ESG w praktyce
ESG po roku przełomów: między deregulacją a nową falą innowacji
Uproszczone ESRS to większa odpowiedzialność
ESG w praktyce
Uproszczone ESRS to większa odpowiedzialność
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie