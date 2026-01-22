Emisyjność budynków a ryzyko

W obliczu zaostrzających się regulacji klimatycznych oraz rosnących wymagań instytucji finansowych staje się jednym z kluczowych czynników wpływają- cych na wartość aktywów i dostęp do finansowania. Coraz większą rolę w tym procesie odgrywa CRREM – Carbon Risk Real Estate Monitor.

CRREM to efekt międzynarodowego projektu badawczo-innowacyjnego, który dostarcza naukowo wyznaczonych trajektorii dekarbonizacji dla budynków komercyjnych i mieszkalnych. Jego celem jest wsparcie właścicieli nieruchomości, inwestorów i banków w ocenie, czy dany budynek pozostaje zgodny z celami porozumienia paryskiego, a jeśli nie – kiedy stanie się źródłem istotnego ryzyka finansowego.